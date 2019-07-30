Traffico Roma del 30-07-2019 ore 14:30
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PER LAVORI CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA. RIPERCUSSIONI
DI TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.
DEVIATE LE LINEE BUS TPL 98, 881, 889 E 892.
RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE
AURELIA, IN DIREZIONE GRA
IL TRASPORTO:
PER IL GUASTO AD UN TRAM IN VIALE ROSSINI, TRA PIAZZA GALENO E PIAZZA
RISORGIMENTO INTERROTTO IL SERVIZIO DELLE LINEE 3 E 19 IN DIREZIONE DI
VALLE GIULIA NEL RATTO SI PROSEGUE CON BUS NAVETTA SOSTITUTIVI.
SI RICORDA CHE A PRIMAVALLE È CHIUSO UN TRATTO DI VIA BATTISTINI, NELLE DUE
DIREZIONI NEI RESSI DELLA FERMATA DELLA METRO; DEVIATO IL PERCORSO DELLE
LINEE BUS IN TRANSITO IN ZONA
A DRAGONA CHIUSA VIA FRANCESCO DONATI, DEVIATO DI CONSEGUENZA IL PERCORSO
DELLA LINEA 04B DIRETTA A SARNICO.
LA LINEA NON TRANSITA IN VIA CASINI
STASERA E NEI PROSSIMI GIORNI LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
CHIUSO DALLE 22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA
CRISTOFORO COLOMBO. RIAPERTURA ALLE 6.
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma