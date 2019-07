Traffico Roma del 30-07-2019 ore 15:30

BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE

AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN

DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.

NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL TRAFFICO SONO POSSIBILI

RALLENTAMENTI IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO

INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE

FLAMINIO.

BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA.

TRASPORTO PUBBLICO :

IL PERCORSO DELLE LINEE TRAM 5 E 14 E’ LIMITATO A PORTA MAGGIORE. PER

RAGGIUNGERE TERMINI SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.

