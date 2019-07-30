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Traffico Roma del 30-07-2019 ore 16:30

di - 30 Luglio 2019 - 16:30

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BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOE
AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO 
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN
DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI AL TRAFFICO SONO POSSIBILI
RALLENTAMENTI  IN VIALE ETIOPIA ALL’ALTEZZA DI VIA TEMBIEN,, UN ALTRO
INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI E UN TERZO INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE
FLAMINIO.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA  PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA.
TRASPORTO PUBBLICO :
IL PERCORSO  DELLE LINEE TRAM 5 E 14  E’ LIMITATO A PORTA MAGGIORE.  PER
RAGGIUNGERE TERMINI SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
PER RIMANESE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO  TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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