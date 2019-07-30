Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18:00
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA.
BREVI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIOnE
AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SEMPRE NEL QUARTIERE AURELIO
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V IN
DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.
LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA VIA DI VALLERANO E
CASTEL DI DECIMA.
PER RIMANESE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma