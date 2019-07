Traffico Roma del 30-07-2019 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO

DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; IN

CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, TRA L’USCITA PER VIA

CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA;

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR

CERVARA, VERSO IL RACCORDO

PER I LAVORI E LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA,

RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI

SAN PIO V, IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. DEVIATE LE LINEE BUS

TPL 98, 881, 889 E 892.

BREVI CODE IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA,

IN DIREZIONE GRA

INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL

DI DECIMA, VERSO LATINA

SI RICORDA CHE A PRIMAVALLE È CHIUSO UN TRATTO DI VIA BATTISTINI, NELLE DUE

DIREZIONI NEI RESSI DELLA FERMATA DELLA METRO; DEVIATO IL PERCORSO DELLE

LINEE BUS IN TRANSITO IN ZONA

STASERA E NEI PROSSIMI GIORNI LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

CHIUSO DALLE 22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA

CRISTOFORO COLOMBO. RIAPERTURA ALLE 6.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma