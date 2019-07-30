Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO
DELLA NOMENTANA E QUELLO DELLA A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; IN
CARREGGIATA ESTERNA, A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, TRA L’USCITA PER VIA
CRISTOFORO COLOMBO E LA ROMANINA;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR
CERVARA, VERSO IL RACCORDO
PER I LAVORI E LA CHIUSURA DI VIA DI TORRE ROSSA IN DIREZIONE CORNELIA,
RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI
SAN PIO V, IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. DEVIATE LE LINEE BUS
TPL 98, 881, 889 E 892.
BREVI CODE IN VIA AURELIA, PER LAVORI ALL’ ALTEZZA DELLA STAZIONE AURELIA,
IN DIREZIONE GRA
INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL
DI DECIMA, VERSO LATINA
SI RICORDA CHE A PRIMAVALLE È CHIUSO UN TRATTO DI VIA BATTISTINI, NELLE DUE
DIREZIONI NEI RESSI DELLA FERMATA DELLA METRO; DEVIATO IL PERCORSO DELLE
LINEE BUS IN TRANSITO IN ZONA
STASERA E NEI PROSSIMI GIORNI LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
CHIUSO DALLE 22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA
CRISTOFORO COLOMBO. RIAPERTURA ALLE 6.
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma