Traffico Roma del 30-07-2019 ore 19:30

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO

DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA.

NEL QUARTIERE APPIO LATINO PRUDENZA PER UN INCENDIO AVVENUTO IN VIA TOMMASO

FORTIFIOCCA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEI MONTI

TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA.

ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’USCITA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL

DI DECIMA. .

LAVORI NOTTURNI IN PROGRAMMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA . CHIUSO DALLE

22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA CRISTOFORO

COLOMBO. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER DOMANI ALLE 6.00.

PER RIMANESE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma