Traffico Roma del 30-07-2019 ore 20:00
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RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO
DELLA NOMENTANA E LA PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO PRUDENZA PER UN INCENDIO AVVENUTO IN VIA TOMMASO
FORTIFIOCCA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEI MONTI
TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO MEDA.
ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO
ALL’USCITA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL
DI DECIMA. .
LAVORI NOTTURNI IN PROGRAMMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA . CHIUSO DALLE
22 IN DIREZIONE DELL’EUR TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO. LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER DOMANI ALLE 6.00.
PER RIMANESE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITA’ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma