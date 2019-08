Traffico Roma del 30-08-2019 ore 07:30

SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE

TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA

NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà.

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA.

A ROMANORD, ZONA SERPENTARA, traffico rallentato PER incidente IN Via

Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco.

ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU Via Rosa Guarneri Carducci Altezza Via

Cristoforo Colombo: POSSIBILI rallentaMENTI.

RICORDIAMO CHE, PER LAVORI ALL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE, È SEMPRE CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTURA LUNEDÌ 2

SETTEMBRE.



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma