Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08:00
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SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE
TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA
NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTà.
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA.
A ROMANORD, ZONA SERPENTARA, traffico rallentato PER incidente IN Via
Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco.
ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU Via Rosa Guarneri Carducci Altezza Via
Cristoforo Colombo: POSSIBILI rallentaMENTI.
RICORDIAMO CHE, PER LAVORI ALL’IMPANTO D’ILLUMINAZIONE, È SEMPRE CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTURA LUNEDÌ 2
SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma