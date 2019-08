Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08:30

INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO.

TRAFFICO RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA.

A ROMA NORD, ZONA SERPENTARA, traffico rallentato PER incidente IN Via

Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco.

A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI

TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZ A DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO

FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA

PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO

STADIO OLIMPICO.

SUL Tratto Urbano DELL’ A24 RALLENTAMENTI E code PER traffico intenso

fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO CITTà.

PROPRIO SULLA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA

DELLE VALLI ALLA VIA NOMENTANA.

ALTRO INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA PONENTE SULLA VIA DEL MARE Roma Altezza

Via Guido Calza: possibili difficoltà di circolazione.



AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma