Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08:30
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INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO.
TRAFFICO RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA.
A ROMA NORD, ZONA SERPENTARA, traffico rallentato PER incidente IN Via
Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco.
A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI
TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZ A DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO
FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO
STADIO OLIMPICO.
SUL Tratto Urbano DELL’ A24 RALLENTAMENTI E code PER traffico intenso
fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO CITTà.
PROPRIO SULLA TANG.EST, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
DELLE VALLI ALLA VIA NOMENTANA.
ALTRO INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA PONENTE SULLA VIA DEL MARE Roma Altezza
Via Guido Calza: possibili difficoltà di circolazione.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma