Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09:30

LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E

VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE

MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER traffico

intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO CITTà.

PROPRIO SULLA TANG.EST, RALLENTAMENTI E CODE TRA IL BIVIO PER L’A24 E

L’USCITA PER LA VIA TIBURTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.

ANCORA RALLENTAMENTI ALL’OSTIENSE SU VIA ROSA GUARNERI CARDUCCI A CAUSA DI

UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CRISTOFORO COLOMBO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NUOVA A PARTIRE DALL’AEROPORTO DI

CIAMPINO SINO AL GRA VERSO IL CENTRO, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA

DI RISOLUZIONE.

TRAFFICO RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA.

ALTRO INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA PONENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’Altezza DI

Via Guido Calza: possibili difficoltà di circolazione.



MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma