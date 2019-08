Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10:30

LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E

VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE

MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

rimaniamo in zona per segnalare un incidente avvenuto su viale dello stadio

olimpico: ci sono code a partire da via monti della farnesina a scendere

verso il lungotevere della vittoria.

ANCORA RALLENTAMENTI ALL’OSTIENSE SU VIA ROSA GUARNERI CARDUCCI A CAUSA DI

UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA CRISTOFORO COLOMBO: si tratta di

un auto ribaltata.

rallentamenti per traffico intenso sulla via cassia dal gra a via di

grottarossa verso il centro città.

