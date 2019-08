Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11:30

AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO:

AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A SCENDERE VERSO IL LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA, CON RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E SU VIALE

DELLA MACCHIA DELLA FARNESINA.

LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO

ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E

VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE

MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO

OLIMPICO.

ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA Gregorio Vii Da VIA SAN’AGATONE PAPA

A Via Cardinale Tripepi VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL QUADRARO SULLA Via Tuscolana Altezza

Via dell’Aeroporto VERSO IL CENTRO CITTà.

ED è SEMPRE UN INCIDENTE A RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE AL PORTUENSE SU Via

del Trullo Altezza Vicolo Clementi

