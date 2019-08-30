Traffico Roma del 30-08-2019 ore 11:30
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AL DELLA VITTORIA GRAVE INCIDENTE SEGNALATO SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO:
AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA A SCENDERE VERSO IL LUNGOTEVERE DELLA
VITTORIA, CON RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E SU VIALE
DELLA MACCHIA DELLA FARNESINA.
LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO
ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E
VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE
MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO
OLIMPICO.
ALL’AURELIO CODE PER INCIDENTE SU VIA Gregorio Vii Da VIA SAN’AGATONE PAPA
A Via Cardinale Tripepi VERSO PIAZZA DI VILLA CARPEGNA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL QUADRARO SULLA Via Tuscolana Altezza
Via dell’Aeroporto VERSO IL CENTRO CITTà.
ED è SEMPRE UN INCIDENTE A RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE AL PORTUENSE SU Via
del Trullo Altezza Vicolo Clementi
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma