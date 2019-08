Traffico Roma del 30-08-2019 ore 12:30

ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE IL VIALE DELLO STADIO OLIMPICO

ALL’ALTEZZA DI VIA EDMONDO DE AMICIS, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO.

RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA.

CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER

LA A24 ROMA-TERAMO E VIA PRENESTINA.

CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL

PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma