Traffico Roma del 30-08-2019 ore 12:30
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ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE IL VIALE DELLO STADIO OLIMPICO
ALL’ALTEZZA DI VIA EDMONDO DE AMICIS, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CLODIO.
RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO DI ZONA.
CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER
LA A24 ROMA-TERAMO E VIA PRENESTINA.
CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL
PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma