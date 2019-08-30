Traffico Roma del 30-08-2019 ore 13:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST.
A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, VI RICORDIAMO CHE CONTINUA A ESSERE CHIUSO
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO IN PROSSIMITÀ DI VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO
PIAZZALE CLODIO.
SI VIAGGIA IN CODA, ANCORA PER UN INCIDENTE, IN VIA TIBURTINA IN ZONA
SETTECAMINI GUIDANDO VERSO IL CENTRO CITTÀ.
PRUDENZA, PER LA STESSA CAUSA, ANCHE SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO
VICINO VIA DEI SARDI.
IN ZONA COLLATINA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE INIZIATI IERI, CHIUSA AL
TRAFFICO VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA
GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma