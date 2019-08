Traffico Roma del 30-08-2019 ore 13:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE EST.

A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, VI RICORDIAMO CHE CONTINUA A ESSERE CHIUSO

VIALE DELLO STADIO OLIMPICO IN PROSSIMITÀ DI VIA EDMONDO DE AMICIS VERSO

PIAZZALE CLODIO.

SI VIAGGIA IN CODA, ANCORA PER UN INCIDENTE, IN VIA TIBURTINA IN ZONA

SETTECAMINI GUIDANDO VERSO IL CENTRO CITTÀ.

PRUDENZA, PER LA STESSA CAUSA, ANCHE SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO

VICINO VIA DEI SARDI.

IN ZONA COLLATINA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE INIZIATI IERI, CHIUSA AL

TRAFFICO VIA COLLATINA TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA

GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7 SETTEMBRE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma