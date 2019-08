Traffico Roma del 30-08-2019 ore 14:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.

ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DELLO STADIO OLIMPICO

ALL’ALTEZZA DI DI VIA EDMONDO DE AMICIS IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO.

AL PRENESTINO CHIUSA PER UN INCENDIO VIA ATTILIO HORTIS ALL’ ALTEZZA VIALE

DELLA VENEZIA GIULIA

SU Via Tiburtina Altezza Settecamini traffico rallentato

PER olio sulla SEDESTRADALE in direzione Centro Città: PRESTARE LA MASSIMA

ATTENZIONE NELLA GUIDA.

RICORDIAMO AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA

TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA

PREVISTA IL 7 SETTEMBRE.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

