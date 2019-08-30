Traffico Roma del 30-08-2019 ore 14:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA.
ANCORA CHIUSO PER UN GRAVE INCIDENTE VIALE DELLO STADIO OLIMPICO
ALL’ALTEZZA DI DI VIA EDMONDO DE AMICIS IN DIREZIONE PIAZZALE CLODIO.
AL PRENESTINO CHIUSA PER UN INCENDIO VIA ATTILIO HORTIS ALL’ ALTEZZA VIALE
DELLA VENEZIA GIULIA
SU Via Tiburtina Altezza Settecamini traffico rallentato
PER olio sulla SEDESTRADALE in direzione Centro Città: PRESTARE LA MASSIMA
ATTENZIONE NELLA GUIDA.
RICORDIAMO AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA
TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA
PREVISTA IL 7 SETTEMBRE.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma