Traffico Roma del 30-08-2019 ore 15:30
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RIAPERTO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO CHIUSO PRECEDENTEMENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA EDMONDO DE AMICISA CAUSA DI UN INCIDENTE, ORA SUL POSTO SI TRANSITA
REGOLARMENTE..
AL PRENESTINO CHIUSA PER UN INCENDIO VIA ATTILIO HORTIS ALL’ ALTEZZA VIALE
DELLA VENEZIA GIULIA
INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO, RALLENTAMENTI TRA VIA DEL RISARO E VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TANG. EST TRA VIA TIBURTINA E LA A24 RM-
TE IN DIREIZONE DI SAN GIOVANNI.
AL COLLATINO , PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA
VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. RIAPERTURA PREVISTA IL 7
SETTEMBRE.
CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PER LUNEDI 2
SETTEMBRE.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma