Traffico Roma del 30-08-2019 ore 16:30

DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI SETTEBAGNI TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA

FRANCO ARCALLI

INCOLONNAMENTI IN VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA PER UN INCENDIO

DI STERPAGLIE, ALL’OPERA I VIGILI DEL FUOCO

PER UN CANTIERE FINO AL 7 SETTEMBRE è CHIUSA AL TRAFFICO VIA COLLATINA FRA

PIAZZA MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA

RIAPERTA AL TRAFFICO VIA ATTILIO HORTIS IN PRECEDENZA CHIUSA NEI PRESSI DI

VIALE DELLA VENEZIA GIULIA

PER LAVORI CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHTTI DIREZIONE

FORO ITALICO, LA RIAPERTURA è PREVISTA LUNEDì 2 SETTEMBRE

OGGI DALLE 18 A MEZZANOTTE, DOMANI E DOMENICA DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, POSSIBILI DISAGI PER LA

VIABILITà DELLA ZONA

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma