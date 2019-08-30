Traffico Roma del 30-08-2019 ore 17:00
Più informazioni su
DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI SETTEBAGNI TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA
FRANCO ARCALLI
INCOLONNAMENTI IN VIA DEL MARE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA PER UN INCENDIO
DI STERPAGLIE, ALL’OPERA I VIGILI DEL FUOCO
PER UN CANTIERE FINO AL 7 SETTEMBRE è CHIUSA AL TRAFFICO VIA COLLATINA FRA
PIAZZA MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA
RIAPERTA AL TRAFFICO VIA ATTILIO HORTIS IN PRECEDENZA CHIUSA NEI PRESSI DI
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA
PER LAVORI CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHTTI DIREZIONE
FORO ITALICO, LA RIAPERTURA è PREVISTA LUNEDì 2 SETTEMBRE
OGGI DALLE 18 A MEZZANOTTE, DOMANI E DOMENICA DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, POSSIBILI DISAGI PER LA
VIABILITà DELLA ZONA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma