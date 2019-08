Traffico Roma del 30-08-2019 ore 18:00

DISAGI PER UN INCIDENTE sulla diramazione roma sud da torrenova a

monteporzio direzione autosole

altro incidente con code sul tratto urbano della a24 dalla tangenziale a

portonaccio verso il raccordo anulare

sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite

pontina romanina

in città per un cantiere è CHIUSA AL TRAFFICO VIA COLLATINA FRA PIAZZA

MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA

PER LAVORI CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHeTTI DIREZIONE

FORO ITALICO, LA RIAPERTURA è PREVISTA LUNEDì 2 SETTEMBRE

OGGI DALLE 18 A MEZZANOTTE, DOMANI E DOMENICA DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, POSSIBILI DISAGI PER LA

VIABILITà DELLA ZONA

concludiamo con i trasporti: la linea tram 8 riprende l’abituale percorso,

predentemente limitato a trastevere

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma