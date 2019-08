Traffico Roma del 30-08-2019 ore 18:30

sulla Diramazione Roma Sud per un INCIDENTE da poco RIMOSSO AL kM 13+400

rallentamenti e code dal Raccordo Anulare all’uscita per san cesareo in

direzione della A1 Roma-Napoli.

SUL RACCORDO ANULARE lungo la carreggiata esterna code a tratti per

traffico e per incidente dalla pontina alla tuscolana.

code per traffico sulla tangenziale est da via tiburtina al bivio per la

a24 roma teramo e sul tratto urbano della a24 roma teramo da portonaccio

alla tangenziale est in direzione centro.

in pieno svolgimento una manifestazione IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO,

POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITÀ DELLA ZONA fino alla mezzanotte.

PER LAVORI CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI DIREZIONE

FORO ITALICO, LA RIAPERTURA LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.

AL COLLATINO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSA VIA COLLATINA TRA PIAZZA

VINCENZO MANGANO E VIALE DELLA VENEZIA GIULIA. la RIAPERTURA è PREVISTA IL

7 SETTEMBRE.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

