Traffico Roma del 30-08-2019 ore 20:00

traffico scorrevole SULl’intero anello del RACCORDO ANULARE

a san basilio rallentamenti per incidente in Via Tino Buazzelli al bivio

con Via Romolo Valli

per un altro incidente ci sono rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti

all’incrocio con Piazzale Pino Pascali

IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO è in pieno svolgimento una manifestazione;

POSSIBILI DISAGI in zona fino alla mezzanotte.

sulla via pontina rallentamenti per traffico da tor de cenci a via di

pratica verso pomezia.

per il resto il traffico è nella norma sulle strade della capitale, senza

problematiche di rilievo.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO

STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA

D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA.

TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

