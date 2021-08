Traffico Roma del 30-08-2021 ore 10:30

Luceverde Roma e ritrovati all’ascolto nessuna segnalazione di rilievo sul tratto Urbano della A24 e sul grande raccordo anulare in città prudenza per un incidente segnalato dalla polizia locale in viale Cortina d’Ampezzo la casa di via Misurina rallentamenti per un incidente viale Jonio all’altezza di via Monte Rocchetta alle porte di Roma semafori guasti in via Canale della Lingua in corrispondenza di via Cristoforo Colombo a sud dell’ anello del raccordo anulare sono file sulla Pontina da chiedi decima raccordo in direzione del centro rallentamenti poi sulla Cassia tra i raccordi via di Grottarossa sulla Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti sulla Salaria dalla tangenziale est aeroporto dell’Urbe chiusa per lavori via Trionfale tra via Carlo Evangelisti e Piazzale delle Medaglie d’Oro chiusa per lo stesso motivo viale Falcone Borsellino viale Vittorio Veneto verso la Trionfale dalle 10 manifestazione in largo Bernardino da Feltre presso il Ministero dell’Istruzione e possibili disagi in zona per quanto riguarda i trasporti rallentamenti sono segnalati sulla roma-lido Inoltre per lavori di potatura via Prenestina il divieto di servizio sulla linea tram 14 in piazzaattivato un servizio bus sostitutivo Bresadola Togliatti interrotta anche la linea tram 23 Mancini Flaminio per lavori sulla rete per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.edu.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma