Traffico Roma del 30-08-2021 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto nessuna segnalazione di rilievo sulle tratto Urbano della A24 roma-teramo sul grande raccordo anulare e cita prudenza per un incidente segnalato dalla polizia locale in viale Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Misurina tre allenamenti poi per un incidente in viale Jonio all’altezza di via Monte Rocchetta incidente e poi ancora in via Collatina all’altezza di via Celestino Rosatelli mettere sul Lungomare Duilio rallentamenti incidente all’altezza di via dei Pescatori rallentamenti per traffico in direzione del centro sulla Cassia tra il raccordo in via di Grottarossa sulla Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti sulla Salaria dalla tangenziale est e l’aeroporto della chiusa per lavori di potatura via Trionfale 3 via Carlo Evangelisti Piazzale delle Medaglie d’Oro chiusa per lo stesso motivo viale Falcone e Borsellino viale Vittorio Veneto verso la Trionfale i file ripristinato il servizio sulla linea tram 14 per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Maria Barbera Taormina è ancora tutto Buon viaggio un servizio a cura dell’Arci e della polizia locale Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma