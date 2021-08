Traffico Roma del 30-08-2021 ore 12:30

Luceverde Roma della Visitazione sulla diramazione Roma Sud rallentamenti da Torrenova in entrata raccordo anulare quest’ultimo invece risulta scorrevole incitare allenamenti su via Cassia in prossimità di Massarosa causa di un incidente permangono i rallentamenti sulla via Collatina per un incidente precedente all’altezza di via Celestino Rosatelli e prudenza per un incidente segnalato dalla polizia locale sono Maria Duilio quando era lei che l’altezza di via dei Pescatori altro incidente in via Guglielmo Sansoni e l’altezza di via Salviatino incidente Viale Parioli all’altezza di via Nino Oxilia un incendio invece sulla Laurentina Trigoria è Colle del Pino direzione di Roma rallentamenti e per Traffico sulla Salaria della tangenziale est aeroporto dell’Urbe chiusa poi per lavori di potatura e via Trionfale tra via Carlo Evangelisti Piazzale delle Medaglie d’Oro invece riaperta viale Falcone e Borsellino viale Vittorio Veneto verso la Trionfale per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Marina e bella Taormina è tutto cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

