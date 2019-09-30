Traffico Roma del 30-09-2019 ore 07:30
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INTENSO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA IN A ROMA.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE
PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E
TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma