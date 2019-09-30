Traffico Roma del 30-09-2019 ore 08:00
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IN CENTRO A ROMA PER INCIDENTE DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZA CAVOUR ALTEZZA
VIA TACITO
PER TRAFFICO INTENSO DIREIZONE CENTRO INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA
SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E
TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO
LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVICNOLO A24 E TRA CASILINA E
ARDEATINA E IN ESTERNA TRA CASSIA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E
NOMENTANA
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
VERSO ROMA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma