Traffico Roma del 30-09-2019 ore 08:30
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DISAGI AL TRAFFICO PER IN INCIDENTE IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA
TACITO
INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL
RACCORDO ANULARE VERSO ROMA CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO
INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE
SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIA DELLE VALLI E TRA VIA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVICNOLO A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA E IN
ESTERNA TRA CASSIA E L’AURELIA E TRA PRENESTINA E NOMENTANA
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
VERSO ROMA
UN ULTIMA NOTIZIA RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A PER PROBLEMI
TECNINCI CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO, I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma