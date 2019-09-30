Traffico Roma del 30-09-2019 ore 09:30
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IN CENTRO SU PIAZZA CAVOUR DISAGI AL TRAFFICO PER IN INCIDENTE ALTEZZA VIA
TACITO
INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL
RACCORDO ANULARE VERSO ROMA CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO
INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE
SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E NOMENTANA E TRA
VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO TRA
IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E PONTINA E
IN ESTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO IL RACCORDO ANUALRE
VERSO ROMA CENTRO
UN ULTIMA NOTIZIA RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A PER PROBLEMI
TECNINCI CHIUSA LA STAZIONE FURIO CAMILLO, I TRENI TRANSITANO SENZA
FERMARSI, RALLENTATA INOLTRE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E’ TRA BATTISTINI E
ANAGNINA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma