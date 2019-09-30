Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10:30
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE TRA
IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST
INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL
RACCORDO ANULARE VERSO ROMA CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO
INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE
SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL TRAFFICO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO
E SU VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA NICOLETTI
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI PER
TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA, STESSA COSA IN INTERNA TRA CASILINA E
L’USCITA PER ROMA SUD
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E NOMENTANA VERSO SAN
GIOVANNI E IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOR DE CENCI E L’EUR
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma