Traffico Roma del 30-09-2019 ore 10:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE TRA

IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST



INCIDENTE ANCHE A NORD DELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DEL

RACCORDO ANULARE VERSO ROMA CENTRO, PROSEGUENDO CODE MA PER TRAFFICO

INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. STESSA SITUAZIONE

SULLA VIA SALARIA, FILE DAL RACCORDO ANULARE ALL’AEROPORTO DELL’URBE

ALTRI INCIDENTI CON DISAGI AL TRAFFICO SU PIAZZA CAVOUR ALTEZZA VIA TACITO

E SU VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA NICOLETTI

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI E A TRATTI CODE LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI PER

TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA, STESSA COSA IN INTERNA TRA CASILINA E

L’USCITA PER ROMA SUD

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E NOMENTANA VERSO SAN

GIOVANNI E IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI





SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOR DE CENCI E L’EUR



PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI

IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK

@LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma