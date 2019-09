Traffico Roma del 30-09-2019 ore 12:30

SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’

INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI

SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA

AURELIA

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI

ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO

PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA

REGOLARE IL TRAFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

IN VIA TUSCOLANA OGGI DALLE 17,00 ALLE 20,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA NEI

PRESSI DELLA SEDE DI ROMA METROPOLITANE, INEVITABILI I RALLENTMAMENTI IN

TUTTA LA ZONA



