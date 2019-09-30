Traffico Roma del 30-09-2019 ore 12:30
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SULLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE GRANITI IL SERVIZIO E’
INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO, BUS SOSTITUTIVI
SU VIA PIO SPEZI PER INCIDENTE RALLETAMENTI IN PROSSIMITA’ DELLA VIA
AURELIA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI
ALTEZZA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA ENRICO
PESTALOCCI E VIA EMMA PERODI VERSO VIA BOCCEA
REGOLARE IL TRAFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
IN VIA TUSCOLANA OGGI DALLE 17,00 ALLE 20,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA NEI
PRESSI DELLA SEDE DI ROMA METROPOLITANE, INEVITABILI I RALLENTMAMENTI IN
TUTTA LA ZONA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma