Traffico Roma del 30-09-2019 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

DISAGI PER LAVORI SULLA VIA FLAMINIA: RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL

CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CITTÀ E DA

DA VIA DI SACROFANO AL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI DA VIA

ENRICO PESTALOZZI E VIA ENRICO MINTIGLIO VERSO VIA BOCCEA

IN CENTRO CODE SU LUNGOTEVERE DE CENCI FRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI

IN DIREZIONE PRATI.

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA TERAMO E LUNGO VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

GIULIO ROCCO PER RAMI SULLA CARREGGIATA A SEGUITO DI LAVORI DI POTATURA.

