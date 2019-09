Traffico Roma del 30-09-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

DEL MARE E VIA APPIA.

RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA

OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER TRAFFICO E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A

VIA DEI PRATI FISCALI .

INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA

ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON

DEVIAZIONI SU VIA MONTE ROCCHETTA.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI NELLE DUE DIREZIONI.

AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU PIAZZA FONTEIANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI

DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE

IN PROSSIMITA’ DELL’IMMISSIONE SULLA A24 RM-TE.

IN CENTRO MOMENTANEAMENTE CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE

IN SASSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER

IL TRAFFICO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER UN PROBLEMA TECNICO LA LINEA

TRAM 19 LIMITA IL PERCORSO A VALLE GIULIA, AUTOBUS SOSTITUTIVI TRA VALLE

GIULIA E RISORGIMENTO.

