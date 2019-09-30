Traffico Roma del 30-09-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
DEL MARE E VIA APPIA.
RALLENTAMENTI E CODE SUI VIA SALARIA PER INCIDENTE TRA LA TANG. EST E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA
OPPOSTA SI STA’ IN FILA PER TRAFFICO E LAVORI DALL’AEROPORTO DELL’URBE A
VIA DEI PRATI FISCALI .
INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ MOMENTANEAMENTE CHIUSA
ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON
DEVIAZIONI SU VIA MONTE ROCCHETTA.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI NELLE DUE DIREZIONI.
AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU PIAZZA FONTEIANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI
DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE
IN PROSSIMITA’ DELL’IMMISSIONE SULLA A24 RM-TE.
IN CENTRO MOMENTANEAMENTE CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE
IN SASSIA IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER
IL TRAFFICO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER UN PROBLEMA TECNICO LA LINEA
TRAM 19 LIMITA IL PERCORSO A VALLE GIULIA, AUTOBUS SOSTITUTIVI TRA VALLE
GIULIA E RISORGIMENTO.
PER INFORMAZIONI O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, CHIAMA IL CONTACT
CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma