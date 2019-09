Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LAURENTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA ROMA EST E L’AUTOSOLE IN

DIREZIONE DI TERAMO.

PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI PESCATORI.

INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA

MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON DEVIAZIONI SU VIA MONTE

ROCCHETTA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI

DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE

DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

IN CENTRO RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE IN SASSIA

IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO.

ALLA BALDUINA, CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA MORTE DI WALTER ROSSI. NEL

POMERIGGIO TRA LE 17,30 E LE 19,30, UN CORTEO SI MUOVERA’ DA PIAZZALE DEGLI

EROI PER GIUNGERE A VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, PASSANDO PER VIA MARZIALE,

PIAZZA GIOVENALE, VIA GALIMBERTI, VIA E PIAZZA DELLA BALDUINA. POSSIBILI

DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma