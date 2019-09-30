Traffico Roma del 30-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LAURENTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA ROMA EST E L’AUTOSOLE IN
DIREZIONE DI TERAMO.
PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI PESCATORI.
INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA
MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON DEVIAZIONI SU VIA MONTE
ROCCHETTA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI
DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
IN CENTRO RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE IN SASSIA
IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO.
ALLA BALDUINA, CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA MORTE DI WALTER ROSSI. NEL
POMERIGGIO TRA LE 17,30 E LE 19,30, UN CORTEO SI MUOVERA’ DA PIAZZALE DEGLI
EROI PER GIUNGERE A VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, PASSANDO PER VIA MARZIALE,
PIAZZA GIOVENALE, VIA GALIMBERTI, VIA E PIAZZA DELLA BALDUINA. POSSIBILI
DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma