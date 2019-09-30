Traffico Roma del 30-09-2019 ore 18:00
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TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’
E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LAURENTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
LAVORI SULLA A24 RM-TE PROVOCANO CODE TRA ROMA EST E L’AUTOSOLE IN
DIREZIONE DI TERAMO.
PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI
VIA DEI PESCATORI.
INCIDENTE ANCHE SU VIALE JONIO, LA STRADA RESTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA
MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE PIAZZA TALENTI CON DEVIAZIONI SU VIA MONTE
ROCCHETTA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI
DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA OPPOSTA DAL BIVIO PER LA A24 E NOMENTANA IN DIREZIONE QUINDI
DELLO STADIO OLIMPICO.
IN CENTRO RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO LUNGOTEVERE IN SASSIA
IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO
IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma