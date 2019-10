Traffico Roma del 30-10-2019 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane disagi in via di Vigna Murata per un incidente altezza metro Laurentina per lavori in corso xx sulla Lungotevere Arnaldo da con conseguente riduzione della carreggiata per l’intenso traffico Colle lungo l’intero tratto di via del Foro Italico verso via Salaria proseguendo sulla tangenziale direzione San Giovanni incolonnamenti tra via Nomentana è l’uscita per la A24 lungo viale Castrense altri file sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al Raccordo Anulare sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina a Romanina con la situazione un incidente sulla nell’interno code tra gli svincoli Cassia bis Salaria Bufalotta La Rustica proseguono i lavori sulla metro B fino al 7 dicembre dalle 21 A fine servizio bus i treni nella tratta Castro Pretorio LaurentinaIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma