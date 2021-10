Traffico Roma del 30-10-2021 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati è l’appuntamento con il traffico in studio Massimo Vischi al momento abbiamo lunghe code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è l’uscita per la formazione Roma Sud altre codema in carreggiata interna tra la Trionfale E lo svincolo per la diramazione Roma nord anche sulle due diramazioni Trenord e la Sud si rallenta rispettivamente dal raccordo a Settebagni e dalla barriera di Roma Sud allo svincolo per La Roma Napoli su questa autostrada Roma Napoli per traffico è un incidente troviamo code tra lo svincolo per La A24 Valmontone verso Napoli mentre in direzione di Firenze Si sta in fila tra la diramazione Roma nord Ponzano romano-soratte per un veicolo in panne trafficata in uscita dalla capitale anche l’autostrada A24 verso l’Abruzzo con rallentamenti e code dal raccordo alla barriera di Roma Est in uscita dalla città si rallenta poi per traffico anche sulla Cassia sulla Flaminia e sulla Salariainvece resta in città una città blindata oggi e domani per il vertice G20 ricordiamo che oltre all’Eur le zone di massima sicurezza si estendono alla Colombo in centro storico e iPad con ampie zone limitate al traffico disagi anche per chi si sposta con i mezzi pubblici Infatti sulla metro B servizio delimitato tra Rebibbia e Sanpaolo poi sono chiuse le stazioni di Marconi EUR Magliana Eur palasport Eur Fermi e Laurentina la riapertura è prevista per le 6 di lunedì prossimo primo novembre fermate chiuse e poi dalle 13 Colosseo Circo Massimo dalle 14 Cavour e Castro Pretorio sulla metro dalle 14 saranno chiuse le fermate termini Flaminio Spagna Barberini e Repubblica delle 13 le linee tram 3 e 19 direzione Risorgimento limitano il servizio a Piazza Galeno ed infine sono attese circa 10000 persone per una manifestazione con corteo che a partire15 sfilerà da Piazzale Ostiense alla Bocca della Verità e quindi anche al Circo Massimo altra manifestazione in contemporanea in Piazza San Giovanni bene da Massimo veschi è tutto dettagli di queste ed altre notizie Vi ricordo che potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma