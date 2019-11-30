Traffico Roma del 30-11-2019 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,
RUDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA
SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DEL MATTINO DI DOMANI,
DOMENICA 1 DICEMBRE.
LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO DALLE
7:30 FINO ALLE 12.00 NEL TRATTO COMPRESO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A
PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INIZIANO OGGI LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI,
DOMENICA 1 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà
CHIUSA IN VARIE FASI IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO
TRA LARGO MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA PERFETTA
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma