Traffico Roma del 30-11-2019 ore 08:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI

NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE DIREZIONE TIBURTINA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA

DELLA CAPITALE.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA ININTERROTTAMENTE DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA

SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA.

LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO

ALLE 12.00 NEL TRATTO COMPRESO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE DELLO

STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INIZIANO OGGI LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI,

DOMENICA 1 DICEMBRE, NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà

CHIUSA IN VARIE FASI IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO

TRA LARGO MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA PERFETTA

