Traffico Roma del 30-11-2019 ore 10:30

INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD

ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA

CAPITALE.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA.

LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO

ALLE 12.00 TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO

LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE,

NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà CHIUSA IN VARIE FASI IN

BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI DELLE

FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA PERFETTA

DALLE 10 ALLE 12:30 AD OSTIA ANTICA MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO VIA

DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, PASSANDO PER LA VIA OSTIENSE SINO A VIA DI

CASTEL FUSANO, POI LA VIA DEL MARE SINO AL PARCO DEI RAVENNATI.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma