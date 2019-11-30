Traffico Roma del 30-11-2019 ore 10:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD
ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA
CAPITALE.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE TRIONFALE, SINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA.
LAVORI DI PULIZIA SU VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETO K2, CHIUSO FINO
ALLE 12.00 TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO
LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE,
NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 LA STRADA RIMARRà CHIUSA IN VARIE FASI IN
BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI DELLE
FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA PERFETTA
DALLE 10 ALLE 12:30 AD OSTIA ANTICA MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO VIA
DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA, PASSANDO PER LA VIA OSTIENSE SINO A VIA DI
CASTEL FUSANO, POI LA VIA DEL MARE SINO AL PARCO DEI RAVENNATI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma