Traffico Roma del 30-11-2019 ore 11:30
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A ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA
IL GRA E CASTEL DI DECIMA.
DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A
PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO
INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO
NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.
SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSO IL TRATTO DELLA Circonvallazione Nomentana
sotto il ponte di Largo Rodolfo Lanciani IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA:
traffico deviato in Via dei Monti Tiburtini per PERMETTERE I LAVORI DI
messa in sicurezza di UN muro danneggiato IN seguito AD UN incidente
stradale
LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE,
NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL
TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA
PERFETTA: AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA
DI GROTTA PERFETTA.
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TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma