Traffico Roma del 30-11-2019 ore 11:30

A ROMA SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA IN USCITA DALLA CITTà TRA

IL GRA E CASTEL DI DECIMA.

DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A

PARTIRE DALLA VIA DEL MARE; A SEGUIRE ALTRI INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO

INTENSO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

AL QUARTICCIOLO, PER UNA FUGA DI GAS, è CHIUSA Via dei Larici, CI TROVIAMO

NELLE ADIACENZE DI VIALE TOGLIATTI.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.

SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSO IL TRATTO DELLA Circonvallazione Nomentana

sotto il ponte di Largo Rodolfo Lanciani IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA:

traffico deviato in Via dei Monti Tiburtini per PERMETTERE I LAVORI DI

messa in sicurezza di UN muro danneggiato IN seguito AD UN incidente

stradale

LAVORI DI POTATURA SULLA VIA ARDEATINA: FINO A DOMANI, DOMENICA 1 DICEMBRE,

NELLA FASCIA ORARIA 7.30 – 14.00 RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL

TRATTO COMPRESO TRA LARGO MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE E VIA DI GROTTA

PERFETTA: AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA

DI GROTTA PERFETTA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma