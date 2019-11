Traffico Roma del 30-11-2019 ore 13:30

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE fra LA Via Prenestina e

LO Svincolo di Ciampino.

INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO

STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DALLA VIA SALARIA.

INCIDENTE E CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA

DEL KM 21, CI TROVIAMO TRA MONTE CAMINETTO E MALBORGHETTO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA Via Cassia fra Via dei Due Ponti e Via di

Grottarossa IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA IN USCITA DALLA CITTà DAL GRA

SINO ALLA ROTATORIA CON VIA GIOVANNI CICALI, IN PROSSIMITà EL CENTRO

COMMERCIALE DI ROMA EST.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A CASTEL DI DECIMA VERSO

POMEZIA.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma