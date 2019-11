Traffico Roma del 30-11-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO

INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO

E VIA ETTORE ROMAGNOLI VERSO IL RACCORDO.

INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI

DECIMA VERSO LATINA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL

RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

AL QUARTICCIOLO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI LARICI PER UNA FUGA DI GAS.

DALLE 14 ALLE 21, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MOZART PER CONSENTIRE LO

SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE

ALCUNE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.

