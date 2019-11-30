Traffico Roma del 30-11-2019 ore 16:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO
INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO
E VIA ETTORE ROMAGNOLI VERSO IL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA DI
DECIMA VERSO LATINA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL
RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
AL QUARTICCIOLO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI LARICI PER UNA FUGA DI GAS.
DALLE 14 ALLE 21, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MOZART PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE
ALCUNE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma