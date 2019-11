Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17:30

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA

ETTORE ROMAGNOLI VERSO IL RACCORDO.

INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI DECIMA

VERSO LATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO ROMA PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E

CASTEL ROMANO.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO CI SONO CODE TRA LUGHEZZA

E IL BIVIO A1 VERSO TERAMO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL

RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

AL QUARTICCIOLO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI LARICI PER UNA FUGA DI GAS.

DALLE 14 ALLE 21, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MOZART PER CONSENTIRE LO

SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE

ALCUNE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma