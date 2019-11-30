Traffico Roma del 30-11-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DI AGUZZANO E VIA
ETTORE ROMAGNOLI VERSO IL RACCORDO.
INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A VIA DI DECIMA
VERSO LATINA. INCOLONNAMENTI ANCHE VERSO ROMA PER UN CANTIERE TRA POMEZIA E
CASTEL ROMANO.
SEGNALAZIONE DI INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO CI SONO CODE TRA LUGHEZZA
E IL BIVIO A1 VERSO TERAMO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL
RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
AL QUARTICCIOLO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI LARICI PER UNA FUGA DI GAS.
DALLE 14 ALLE 21, CHIUSA AL TRAFFICO VIA MOZART PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE
ALCUNE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma