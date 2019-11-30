Traffico Roma del 30-11-2019 ore 18:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DALLA NOMENTANA
ALLA PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA . RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE DI
ROMA SUD.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA
PALMIRO TOGLIATTI A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE.
INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
VERSO ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA
CHIUSA AL TRAFFICO SINO ALLE 21, VIA MOZART PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO
DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE ALCUNE
LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.
TORNA DOMANI VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE
SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO,
PIAZZA VENEZIA , VIA TIBURTINA A SAN LORENZO E VIALE MANZONI.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma