Traffico Roma del 30-11-2019 ore 19:30

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DALLA VIA

LAURENTINA ALLA VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA,

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO

IN USCITA DA ROMA

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA

GELA.

CHIUSA AL TRAFFICO SINO ALLE 21, VIA MOZART PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO

DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE ALCUNE

LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.

TORNA DOMANI VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE

SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E

CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO,

PIAZZA VENEZIA , VIA TIBURTINA A SAN LORENZO E VIALE MANZONI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

