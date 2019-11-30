Traffico Roma del 30-11-2019 ore 19:30
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE DALLA VIA
LAURENTINA ALLA VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA,
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA FRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA
GELA.
CHIUSA AL TRAFFICO SINO ALLE 21, VIA MOZART PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO
DEL FESTIVAL DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLCLORE: DEVIATE ALCUNE
LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII, CHIUSA FINO ALLE 9:00 DI DOMATTINA DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE TRIONFALE.
TORNA DOMANI VIALIBERA. DALLE 10 ALLE 18, CIRCA 8 CHILOMETRI DI STRADE
SARANNO TOTALMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE VIA COLA DI RIENZO, VIA DEL CORSO,
PIAZZA VENEZIA , VIA TIBURTINA A SAN LORENZO E VIALE MANZONI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma