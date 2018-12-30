Traffico Roma del 30-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
CONDIZIONI DI GUIDA RESE DIFFICILI DALLA NEBBIA SEGNALATA IN BANCHI IN
PARTICOLARE SULL’A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA TIVOLI SINO ALLO SVINCOLO DI
VIALE TOGLIATTI SUL PERCORSO CITTADINO DELL’AUTOSTRADA: NEL TRATTO CITATO
LA VISIBILITÀ NON SUPERA I 60 METRI.
TRA POCO, A PARTIRE DALLE 7:30 SCATTERÀ IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE
VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA
E DIESEL FINO ALL’EURO 2.
A MEZZOGIORNO CONSUETO APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS
DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI
NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE
L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO
DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA DA IERI SERA LA CIRCOLAZIONE
NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN
ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma