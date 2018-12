Traffico Roma del 30-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 ORE 7:20

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

CONDIZIONI DI GUIDA RESE DIFFICILI DALLA NEBBIA SEGNALATA IN BANCHI IN

PARTICOLARE SULL’A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA TIVOLI SINO ALLO SVINCOLO DI

VIALE TOGLIATTI SUL PERCORSO CITTADINO DELL’AUTOSTRADA: NEL TRATTO CITATO

LA VISIBILITÀ NON SUPERA I 60 METRI.

TRA POCO, A PARTIRE DALLE 7:30 SCATTERÀ IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO 20:30 CIRCOLAZIONE

VIETATA PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO ALL’ EURO 1, AUTOVEICOLI BENZINA

E DIESEL FINO ALL’EURO 2.

A MEZZOGIORNO CONSUETO APPUNTAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO CON L’ANGELUS

DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO E LA CONSEGUENTE BENEDIZIONE APOSTOLICA AI

NUMEROSI FEDELI PRESENTI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DURANTE

L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA LIMITATO IL SERVIZIO

DELLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE: SOSPESA DA IERI SERA LA CIRCOLAZIONE

NELLA TRATTA PONTE CASILINO-TERMINI PER UN INTERVENTO TECNICO; IN

ALTERNATIVA È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105

